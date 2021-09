Sconcerti: “Milan-Lazio e Napoli-Juventus: due match che ti dicono chi sei”

Mario Sconcerti è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, per parlare dei due big match di questo week-end: Milan-Lazio e Napoli-Juventus. Le sue parole:

“Sono due test importanti per Juventus, Milan e Napoli, sono partite che ti dicono chi sei. Non so cosa aspettarmi dalla formazione della Juventus, visti i tanti problemi. È inaccettabile giocare tre partite in 12 giorni con voli transcontinentali, I club subiscono un danno enorme creato dalla FIFA. La Juventus comunque è già in un momento importante della sua stagione, più degli altri”.