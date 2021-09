Sconcerti: “Il Napoli senza Osimhen non è completo. Sosta nazionale? Si falsa un campionato!”

Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dei giocatori convocati in nazionale. Di seguito le parole del giornalista alla radio ufficiale azzurra: “Osimhen? Il Napoli senza di lui è incompleto, è un pezzo importante. Notizia buona per Spalletti la riduzione della squalifica del nigeriano. Non è plausibile che i club non possano avere al meglio i propri calciatori a causa della sosta nazionale. Una soluzione era spostare la terza giornata di qualche giorno per permettere ai giocatori di recuperare e, quindi, non mettere in difficoltà il club. In questo modo si falsa un campionato”.