Mediaset – Napoli-Juve, Allegri in emergenza. Le ultime

Napoli-Juve è senza dubbio uno dei più attesi big match della Serie A. Lo spettacolo e il divertimento sono sempre garantiti, ma forse Max Allegri non la pensa così. Il tecnico si ritrova a contare i giocatori disponibili per la sfida contro i partenopei.

I Sudamericani Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado, Danilo e Dybala arriveranno in Italia a poche ore dalla partita del Maradona e sarebbe un azzardo metterli in campo, dato l’esordio in Champions League di martedì contro il Malmoe in Svezia. Difficile immaginare che, dopo un volo intercontinentale, possano essere in campo alle 18 del sabato.

Si è aggiunto poi il problema al flessore di Federico Chiesa rimediato in ritiro con la Nazionale Italiana. Allegri ritroverà gli azzurri e Szczesny, Kulusevski e Morata solo domani. Oggi rientrano de Ligt e Rabiot, dopo le partite con Olanda e Francia.

Con queste premesse non sarà facile per Allegri preparare una partita così difficile e sentita contro la squadra di Spalletti.