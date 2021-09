Macedonia-Romania, l’ex Chiriches sfida l’azzurro Elmas: le formazioni ufficiali

Non solo Kosovo-Spagna e Italia-Lituania, questa sera andrà in scena anche Macedonia del Nord-Romania, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Di seguito le formazioni ufficiali, che vedono titolari il napoletano Elmas e l’ex azzurro Chiriches:

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; S. Ristovski, D. Velkovski, Musliu, Alioski; Spirovski, Bardi, Elmas; Kostadinov, Ristovski, Churlinov. All. Milevski.

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Chiriches, Nedelcearu, Camora; Stanciu, Nedelcu, Cicaldau; Man, Markovic, Sorescu. All. Radoi.