Stanislav Lobotka è ormai un perno del centrocampo di Luciano Spalletti, in vista della Juve però la sua presenza è a rischio. In Nazionale ha accusa un problema muscolare che sembra essere niente di serio. Ad affermarlo sono i media locali che scrivono di un centrocampista costretto ad uscire per un problema di lieve entità. Sulle condizioni del mediano ha parlato anche il ct Stefan Tarkovic: “Lobotka? È uscito per un infortunio muscolare che, al momento non sembra essere molto serio”.