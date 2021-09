Arrivano pessime notizie per la Juventus, Federico Chiesa si ferma nel ritiro della Nazionale: l’esterno non ci sarà contro la Lituania, ha accusato un problema fisico e oggi lascerà il ritiro di Coverciano. Per lui un problema muscolare al flessore, infortunio non grave ma abbastanza per dare forfait. In dubbio la sua presenza Sabato contro il Napoli, nel caso Allegri dovrà cambiare l’attacco bianconero: possibile coppia Morata-Kulusevski.