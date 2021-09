C’è gioia per tutti nella serata di Reggio Emilia: doppietta per Kean, il primo gol in azzurro per Giacomo Raspadori e la prima rete in nazionale anche per Giovanni Di Lorenzo!

La rete del terzino napoletano arriva al 54′: cross dalla destra che si trasforma in gol senza nessuna deviazione, è 5-0 per l’Italia.