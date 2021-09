Il Roma – Grava: “Contento dei miei ragazzi, bello vederli al Maradona…”

L’edizione odierna de Il Roma, riporta un’intervista rilasciata da Gianluca Grava ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’ex difensore partenopeo e attuale responsabile tecnico del settore giovanile azzurro, ha voluto elogiare le prestazioni dei suoi giocatori durante l’amichevole contro il Benevento.

Queste le sue dichiarazioni: “Vergara ha le potenzialità per diventare un giocatore importante. Ha mentalità e qualità per fare il calciatore professionista. Fa parte della Primavera e ce lo teniamo stretto, ha fisicità e visione di gioco. Costanzo è un difensore vecchia maniera. Ha grande personalità e temperamento. Per lui allenarsi con la prima squadra, ascoltare i consigli, è un grandissimo vantaggio”.

Poi, parentesi anche su Alessandro Zanoli: “Ancora non si rende conto delle sue potenzialità. Ha forza e velocità, può stare in serie A”.