Dopo i disservizi con il Venezia e soprattuto con il Benevento, hanno lanciato l’allarme in casa Napoli: molte le lamentele per le file chilometriche per entrare al Maradona. Sabato alle 18 arriva la Juventus, previsti circa 27mila spettatori: a tal proposito la SSC Napoli diffonderà un messaggio nel quale avviserà i proprio tifosi che circa 4 ore prima dall’inizio del match si potrà già entrare. Tutto ciò per agevolare l’entrata dei numerosi tifosi, le normative antiCovid richiedo tempo tra green pass e biglietti cartacei.