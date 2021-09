GdS – La probabile formazione anti Lituania: Di Lorenzo dal 1°minuto, Raspadori al centro dell’attacco

L’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione dell’Italia che affronterà questa sera la Lituania. Mancini sarà costretto, causa delle numerose defezioni di questi giorni, a schierare in campo un undici particolare. Davanti a Donnarumma ci saranno Di Lorenzo e Biraghi sulle fasce, e Bonucci-Acerbi come centrali difensivi. A centrocampo confermato il solo Jorginho, con Pessina e Locatelli ai lati. In attacco scelte quasi obbligate. Il trio sarà composto da Berardi e Bernadeschi sulle fasce e Raspadori come punta centrale.