Galeone: “La Juve arriva a Napoli con non pochi problemi, ma anche gli azzurri…”

Giovanni Galeone, allenatore e amico di Max Allegri, è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della prossima sfida tra Napoli e Juventus. Le sue parole:

“Per la sfida contro il Napoli la Juventus è in difficoltà. I sudamericani arriveranno solo venerdì e Chiesa ha problemi. Anche il Napoli ha qualche acciacco come Insigne e Zielinski. I match delle nazionali non garantiscono ritmo”.

SU ALLEGRI – “Ha firmato un contratto di quattro anni con la Juventus, i bianconeri guardano al futuro. CR7 fa 25 goal a campionato, ma se devi guardare agli obiettivi a lungo termine la decisione di lasciarlo andar via credo sia stata la migliore. Contro il Napoli, il tecnico giocherà con due linee a 4 e la coppia Dybala-Morata avanti. Mi aspetto una partita attenta da parte di entrambe le squadre”.