Finisce il match tra Italia e Lituania al Mapei Stadium di Reggio Emilia: gli azzurri vincono con un ampio 5-0 grazie a un‘autorete di Utkus, alla doppietta di Kean e ai gol di Raspadori e Di Lorenzo.

Italia che si porta a 14 punti nella classifica del girone C per le qualificazioni ai Mondiali. La Svizzera, avversario principale nel gruppo, pareggia nella stessa serata contro l’Irlanda del Nord: ora la distanza dagli azzurri è di 6 punti, sempre con due partite in meno.