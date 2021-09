Fedele: “Anguissa? Se a 26 anni devi ancora emergere c’è un problema”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del nuovo acquisto azzurro Anguissa. Le sue parole:

“È un giocatore fisico ma che non farà fare il salto di qualità al Napoli. Agli azzurri mancava un terzino sinistro e un regista, ma non li ha presi. L’anno scorso il Napoli peccava di personalità, non aveva giocatori di grande esperienza in mezzo al campo. Ora non facciamo di Anguissa un Santo: mi sono documentato, è un giocatore che se non arriva dove deve arrivare a 26 anni c’è un problema”.