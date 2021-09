Fedele: “Anguissa non è il calciatore che serviva al Napoli. Vi spiego”

Enrico Fedele è stato ospite della trasmissione di Radio Marte “Marte Sport Live”. L’ex dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Spalletti.

“Napoli-Benevento? Prestazione indecorosa ma non c’è da preoccuparsi. Però se fossi stato Spalletti dopo i primi 10 minuti di superficialità preso i giocatori quasi titolari e li avrei cacciati.

Anguissa? Giocatore di fisicità ma non può far fare il salto di qualità. Il Napoli aveva bisogno di un terzino sinistro e di un regista e non ce li ha. Il Napoli spera sempre in Ghoulam ma purtroppo da 2-3 anni soffre maledettamente. Lo pagano profumatamente e lo aspettano. L’errore principale è stato quello di spendere tanti soldi a gennaio per giocatori che non fanno la differenza come Lobotka, Demme e Rrahmani.

Napoli-Verona non è stato un ammutinamento, sono scesi in campo senza personalità. Il termine ‘scippato’ sullo Scudetto usato da De Laurentiis è un termine forte. Avrebbe fatto meglio l’allenatore a non far vedere quella partita in tv (riferendosi a Inter-Juve del 2018 ndr). E magari anche a non sostituire Jorginho dopo il rosso a Koulibaly. Io non credo che lo Scudetto sia stato scippato, non c’è stata malafede. Sarri è un grande allenatore, ma ha fatto perdere 2 Scudetti al Napoli.

Fabian Ruiz? Lui sa giocare a pallone ma dev’essere gestito in una certa zona di campo. Ha buone qualità ma non è il nuovo Redondo. Deve giocare senza marcature e dal centrocampo in su.

Marfella? Lo hanno crocifisso ma ha colpa solo sul primo gol. Il Napoli forse è stato un po’ leggero a disfarsi subito di Contini ma non poteva immaginare cosa sarebbe successo. Mirante? Comprarlo per metterlo e toglierlo per 2 mesi è inutile, meglio inserire Marfella o Idasiak per la lista europea”.