Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ per parlare di un possibile futuro di Conte sulla panchina azzurra. Di seguito le parole del giornalista alla radio ufficiale azzurra: “Conte, prima o poi, arriverà a sedere anche sulla panchina del Napoli e vincerà anche lo scudetto. Dopo i titoli con Juventus e Inter, aggiungerà alla sua bacheca anche gli azzurri in un futuro non molto lontano. Mi auguro che, però, i titoli arrivino prima con Spalletti”.