Corbo: “Ci sta perdere con il Benevento, ma i giocatori dovevano scusarsi”

Antonio Corbo, giornalista, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte per parlare del Napoli e della sfida contro il Benevento. Le sue parole:

“La vendita libera dei biglietti per Napoli-Juventus è stata una decisione di buonsenso. La partita contro il Benevento? I giocatori hanno messo un impegno mediocre. Non puoi avere questo atteggiamento, rinunciatario e imperdonabile, se 8000 persone vengono a vederti per amore della squadra. Si può anche perdere, ma dopo una sconfitta per 1-5 il minimo è un cenno di cortesia e di rispetto nei confronti del pubblico per scusarsi”.