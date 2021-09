CdS – Lobotka rischia contro la Juve: Spalletti pensa alle alternative

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul Napoli e sul big match di sabato pomeriggio (ore 18:00, stadio Maradona) contro la Juventus.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che Lobotka sia in dubbio in vista della sfida dell’11 settembre. Uscito dal campo ieri sera, per infortunio muscolare alla coscia, durante la sfida nazionale contro il Cipro, il centrocampista azzurro dovrebbe rientrare oggi in Italia.

Lo staff medico partenopeo valuterà le sue condizioni e capirà se il giocatore avrà la possibilità di giocare dal 1′ contro i bianconeri di Max Allegri.

Allarme, dunque, a centrocampo per Spalletti , considerando anche la probabile assenza di Zielinski, non ancora al top.