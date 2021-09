L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato delle notizie in merito alla situazione di Piotr Zielinski. Il quotidiano scrive che il polacco, ancora non al meglio, dopo l’infortunio rimediato contro il Venezia, potrebbe non essere rischiato nel match di sabato contro la Juventus. Il piano del Napoli sarebbe quello di risparmiare il polacco in campionato, e farlo partire titolare in Europa League contro il Leicester