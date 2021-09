Akatugba: ”Osimhen sta bene dopo il colpo alla testa”

A Radio Punto Nuovo è stato ospite Oma Akatugba, giornalista ed amico di Victor Osimhen che ha parlato della situazione del nigeriano in vista della partita contro la Juventus. Ecco quanto detto

” Il ragazzo è molto motivato, specie dopo la vittoria del ricorso contro la squalifica. E’ prontissimo alla sfida di sabato. Alcune volte pecca dell’ eccessiva voglia di dimostrare qualcosa a tutti. Vuole far vedere al suo pubblico tutto il suo talento. Ieri ha subito un colpo alla testa, ma nonostante ciò è in grande forma come dimostrato dal gol segnato”.