Il Napoli ieri è stato protagonista di una vera e propria disfatta. Gli azzurri infatti hanno perso 5-1 con il Benevento in amichevole, facendo una pessima figura.

Come riportato da Repubblica, la prestazione degli azzurri è da bocciare in toto, anche se Adam Ounas è stato il più frizzante in avanti. L’esterno algerino è stato colui che è riuscito a prendersi più responsabilità anche se non è riuscito a mettere in ritmo anche i compagni. Molto spesso troppo egoista.