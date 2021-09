Una buona notizia per Massimiliano Allegri arriva dal ritiro della Nazionale statunitense; Weston Mckennie rientrerà a breve in Italia.

La Federazione calcistica degli Stati Uniti ha appena comunicato che a causa della violazione del protocollo anti Covid, il centrocampista della Juventus non sarà convocato per la partita contro l’Honduras. Mckennie sarà dunque disponibile per la partita contro il Napoli di Sabato.