Il Roma – Vigorito: “L’amichevole? Una promessa fatta ad ADL…”

L’edizione odierna de Il Roma, riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Oreste Vigorito.

Il presidente del Benevento, racconta un retroscena riguardo la partita di ieri sera contro il Napoli. Il patron de La Strega, afferma che l’amichevole disputata ieri tra le due squadre, ha rappresentato una promessa fatta al dirigente partenopeo, Aurelio De Laurentiis.

In seguito, parlando appunto del patron azzurro, dice: “Ho sempre pregato Aurelio di far sviluppare questo rapporto tra Benevento e Napoli. Se mettiamo insieme la mentalità più imprenditoriale di De Laurentiis e quella più appassionata di uno come me. Io vorrei imparare da lui alcune cose perché gestisce in maniera egregia un club così complicato, e vorrei insegnargli qualcosa”.