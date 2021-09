Grava: “Vergara ha grandi potenzialità, serve la sua stessa cattiveria. Su Costanzo…”

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile azzurro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal:

“Vergara ha le potenzialità per diventare un giocatore importante. Ci vorrà la stessa cattiveria che ha messo in campo ieri. Lui ha mentalità e qualità per fare il calciatore professionista. Fa parte della Primavera e ce lo teniamo stretto, ha fisicità e visione di gioco. Costanzo è un difensore vecchia maniera. Ha grande personalità e temperamento. Per lui allenarsi con la prima squadra, ascoltare i consigli, è un grandissimo vantaggio. Zanoli? Ancora non si rende conto delle sue potenzialità. Ha forza e velocità, può stare in serie A. D’Agostino così come altri che sono entrati ieri hanno molto potenziale. Sono contento per loro perché meritavano il palcoscenico di ieri. Vederli in campo ripaga il nostro lavoro.”