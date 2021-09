Gazzetta – Spalletti pensa alle possibili scelte contro la Juventus

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla sfida di questo sabato (ore 18:00, stadio Maradona), contro la Juventus.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che l’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, stia mettendo in chiaro le idee in merito alla formazione da schierare per battere i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Ci sono dei dubbi. A centrocampo, la presenza di Zielinski in squadra non è certa, bisognerà valutarne le condizioni fisiche. In attacco, Lozano e Politano si contenderanno il posto da titolare. Occhio ad Osimhen: se il ricorso dovesse andar bene, l’attaccane nigeriano potrebbe ritrovare il campo dal 1′. Per il momento, dunque, l’unica certezza in avanti resta Insigne.

In difesa, scelte classiche: Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui. Tra i pali, Ospina sostituirà l’infortunato Meret.