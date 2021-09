Gazzetta – Per il ricorso di Osimhen il Napoli chiede l’audizione di Aureliano

Al 22′ del primo tempo di Napoli Venezia, l’arbitro Aureliano espelle Victor Osimhen per un contatto in area di rigore con il difensore del Venezia Heymans per una presunta manata al volto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, decisione discutibile dell’arbitro, 2 giornate di squalifica per ‘condotta violenta’ e ricorso istantaneo della società partenopea. Oggi la decisione del Giudice Sportivo, con il Napoli che ha chiesto un’audizione dell’arbitro Aureliano. Il referto arriverà nel pomeriggio, con gli azzurri che sperano.