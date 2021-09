Gazzetta – Fiasco contro il Benevento, due giocatori non hanno convinto

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sull’amichevole di ieri sera contro il Benevento.

Dopo la pesante sconfitta (5-1) subita dagli azzurri in casa, non resta che il rammarico di una partita giocata senza impegno e concentrazione.

A rimanere deluso dalla prestazione, l’allenatore partenopeo Luciano Spalletti, al quale non hanno convinto due profili in particolare.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, si tratterebbe di Andrea Petagna e Hinving Lozano. L’ex Spal, infatti, non ha mai tirato in porta; mentre El Chucky non è ancora al meglio delle sue condizioni.