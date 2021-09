Del Genio: “Juan Jesus e Malcuit in questo momento non danno garanzie, sono indietro”

Il napoli ieri ha subito una brutta sconfitta contro il Benevento. Doveva essere un’occasione per le seconde linee di mettersi in mostra, invece proprio su di loro è caduto il giudizio negativo.

Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è concentrato proprio su questo.

Le sue parole:

“Napoli-Benevento? Spalletti sa prima di noi che c’è una differenza tra titolari ed alternative nella squadra, ma lo sapeva prima di ieri sera. Col rientro di Demme, più Lobotka ed Anguissa, il problema di differenza può essere in difesa mentre in mezzo al campo e in attacco ho meno pensieri: cambiarne più di uno mi preoccupa, ad esempio, Juan Jesus? Non proponibile in questo momento in partite vere sui 90 minuti, la speranza è che giocatori come lui e Malcuit possano essere più affidabili, ad oggi non

danno risposte positive ma negli ultimi anni non hanno giocato. Speriamo che Spalletti possa riportarli in condizioni migliori.”