CorSera – Rientro Nazionali: Napoli e Juventus organizzano un charter

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, pare che il Napoli e la Juventus, stiano organizzando un volo charter per far rientrare i giocatori nazionali, in vista del big match di questo sabato (ore 18:00, stadio Maradona).

Come riportato dal quotidiano, a rientrare in Italia dovrebbero essere David Ospina e Juan Cuadrado. Due elementi chiave per le rispettive squadre.

La titolarità del portiere partenopeo è necessaria per rimpiazzare l’infortunato Alex Meret. Il terzino destro bianconero, invece, potrebbe essere l’unico disponibile tra i sudamericani del team di Max Allegri. Da considerare, infatti, le assenze di Dybala, Danilo, Alex Sandro, Bentancur e Mckennie.