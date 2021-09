ANSA – Basetti: “Brava UEFA a togliere i tamponi ai vaccinati.”

La UEFA aggiorna il protocollo “Return to Play”: da oggi non sono più obbligatori test rapidi e tamponi per i giocatori completamente vaccinati prima di una partita delle competizioni europee. Provvedimento già attuato dal nostro paese qualche mese fa ed è stato accolto con tanto entusiasmo dal virologo Matteo Bassetti tramite un post su Instagram:

“Era ora! Lo dico da 6 mesi. Speriamo che anche in altri settori si eviti di fare il tampone a chi non serve. Non bisogna, però, mai sottovalutare questa emergenza.”