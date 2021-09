Ciro Venerato, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del ricorso di Osimhen, dopo le due giornate di squalifica in seguito all’espulsione contro il Venezia:

“Spalletti è certo che con la Juve giocherà Ospina. Ricorso Osimhen? Non c’è grande ottimismo in casa Napoli, ma può essere anche un pessimismo di facciata. Per me è sbagliato il referto arbitrale perchè non si può parlare di condotta violenta”.