TuttoSport – Napoli-Benevento: si va verso il Sold Out

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio all’amichevole di sta sera tra Napoli e Benevento e agli spettatori. Infatti, come riportato dal quotidiano, si va verso il Sold Out: “Sta per arrivare il sold out allo stadio Maradona, anche grazie al prezzo simbolico di 1.50 euro per ogni tagliando, a prescindere dal settore. Esauriti i biglietti per gli anelli superiori di Curve, Distinti e Tribune, il Napoli ha messo in vendita online anche gli anelli inferiori fino al riempimento dei ventisettemila posti previsti e che rappresentano la capienza massima consentita dalle normative anti-Covid”.