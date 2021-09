TuttoSport – L’Inter forte su Lorenzo Insigne: i dettagli

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al calciomercato dell’Inter e al capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Infatti, come riportato dal quotidiano, il numero 24 azzurro interessa molto ai nerazzurri: “Ciliegina in attacco Un capitolo a sé merita – ovviamente – l’attacco dove tutti i pensieri vanno a Lorenzo Insigne che l’Inter aveva già tentato in estate prima di virare definitivamente su Correa. Nel caso in cui la frattura con Aurelio De Laurentiis non dovesse ricomporsi, è scontato che i nerazzurri si facciano trovare in prima linea per la stella del Napoli che, oltre a mettere tutti d’ accordo tecnicamente, è una colonna della Nazionale, nota di merito per Marotta da sempre convinto dell’idea che una grande squadra da scudetto debba avere uno zoccolo duro importante rapprese”