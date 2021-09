Roberto Insigne: “Lorenzo guarderà la partita. Giocare qua un’emozione unica”

Roberto Insigne, fratello di Lorenzo e calciatore del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a proposito della partita di oggi e non solo.

“Stasera Lorenzo guarderà la partita, non l’ho sentito ieri perché era impegnato con la Nazionale e noi non ci disturbiamo mai. Mio fratello è il mio idolo. Giocare qui è un’emozione unica, sia da napoletano che da fratello di Insigne. Mi dispiace che non ci sia, sarebbe stata una bellissima partita. Spero di scambiare la maglia con Politano, un calciatore di cui ho grande stima”.

“Giocheremo alla portata del Napoli. Cerchiamo di migliorare sapendo che abbiamo davanti una grandissima squadra. Dobbiamo fare la nostra partita. Alla ripresa della partita, avremo gare difficili da disputare”.