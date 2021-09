Repubblica – Stasera al Maradona tutto pronto per il Benevento: in attacco titolari Petagna e Ounas

Questa sera al Diego Armando Maradona andrà in scena l’amichevole con il Benevento.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, le scelte di formazione sono piuttosto obbligate e Spalletti darà diverse opportunità alle seconde linee: in difesa troveranno spazio Rrahmani e Malcuit, in porta staffetta tra Idasiak e Marfetta. In avanti tanta primavera visto che tutto il centrocampo è fuori causa impegni con le nazionali.

In attacco si vedrà la coppia Petagna-Ounas dall’inizio, Politano e Lozano presenti nella batteria dei trequartisti che supporterà l’ariete azzurro presumibilmente nel 4-2-3-1.