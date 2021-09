Probabili formazioni Napoli-Benevento: Marfella tra i pali!

Il Napoli, alle ore 21:00, sfiderà in un amichevole al San Paolo il Benevento. Gli azzurri, senza praticamente tutti i big, giocheranno contro la squadra campana che al momento si trova in serie B. Per gli azzurri sarà l’occasione di testare tutte le riserve, a partire da Marfella per poi passare a Juan Jesus, Malcuit e Zanoli. Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Marfella; Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Vergara; Politano, Ounas, Lozano; Petagna.

BENEVENTO (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Barba, Pastina, Foulon; Calò, Acampora; Improta, Brignola, Insigne; Moncini.