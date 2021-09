Napoli-Benevento, la società azzurra invita i tifosi ad anticipare l’arrivo allo stadio: orari e modalità

In occasione della gara amichevole Napoli vs Benevento, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 18:00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

Si invitano i tifosi a presentarsi ai varchi di accesso con alla mano, biglietto cartaceo e QR-code relativo alla certificazione verde. Al fine di evitare file si prega di leggere le indicazioni riportate sui biglietti ricevuti in Home Ticketing circa le modalità di inserimento del tagliando nel lettore del tornello

Si invitano, altresì, i tifosi a rispettare le attuali disposizioni in tema di prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del virus Covid-19, ad evitare assembramenti nella fase di accesso all’impianto sportivo, e deflusso, ad indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento e mantenere il distanziamento di sicurezza.

Si invitano i tifosi napoletani a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio Diego Armando Maradona, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico.

Si ricorda, infine, che per accedere allo Stadio sarà necessario presentare un valido documento di identità, unitamente al titolo di accesso, nonché di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021.

Fonte: www.sscnapoli.it