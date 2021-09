Juventus, Allegri risparmierà i sudamericani: solo Cuadrado sarà titolare

In vista della sfida di sabato contro il Napoli, la Juventus si è ritrovata al centro sportivo Continassa per riprendere gli allenamenti. Secondo quanto riportato da TMW, Massimiliano Allegri vorrebbe risparmiare tutti i giocatori sudamericani, che rientreranno tardi rispetto agli altri nazionali, per la gara del Maradona.

I primi a tornare a Torino mercoledì saranno Rabiot e De Ligt, gli altri europei rientreranno giovedì. I sudamericani riusciranno a rientrare solamente venerdì, dunque molto probabilmente verranno risparmiati per il Napoli: l’unico indiziato a giocare titolare è Juan Cuadrado.