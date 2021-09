Il Mattino – Il Napoli cerca tanti steward per la Juventus

ADL è partito alla ricerca di un numero copioso di steward per la gara contro la Juventus.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, i controlli sono stati insufficienti per la sfida al Venezia nella prima giornata di Serie A: contro i bianconeri sono previsti ben 27.000 spettatori e servirà la massima attenzione alle sale principali per la richiesta del green pass e per rispettare il protocollo.

A breve ci sarà la riunione del Gruppo Operativo Sicurezza(GOS) per stabilire come dovrà essere strutturato il big match contro la Juventus e quanti steward saranno messi a disposizione.