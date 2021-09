Gazzetta – Mertens potrebbe essere in panchina contro la Juventus

Dries Mertens sta continuando il lavoro di riabilitazione in casa Napoli.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il calciatore belga non sente più dolore alla spalla(almeno non in maniera lancinante)come qualche mese fa e sabato potrebbe addirittura essere in panchina con i bianconeri. Atleticamente sembra essere ad un buon punto, una situazione che fa ben sperare anche per i prossimi impegni.

Il calendario del prossimo mese sarà fittissimo e la sua presenza in campo garantirebbe rotazioni e senso del goal: due aspetti che non fanno male alla causa azzurra.