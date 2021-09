D’Amore, direttore Asl Napoli: “Brasile-Argentina dimostrazione che agimmo correttamente sul caso Juve-Napoli”

Antonio D’Amore, direttore Asl Napoli, è intervenuto nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del caso Brasile-Argentina, comparandolo alla vicenda Juve-Napoli. Le sue parole:

“Dopo quello che è successo ieri sera nel match tra Brasile e Argentina, abbiamo la dimostrazione che lo scorso anno il nostro comportamento fu corretto sul caso Juve-Napoli. Noi non ci siamo mai pentiti. Certo, le autorità potevano essere meno teatrali e risparmiarsi l’entrata in campo. Comunque ci deve essere maggiore attenzione: stiamo appena usciti da un campionato a porte chiuse e ieri in Svizzera-Italia nemmeno un tifoso aveva la mascherina. È molto grave.”