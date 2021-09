Dries Mertens è prossimo al rientro in campo: quelle contro il Cagliari e la Sampdoria sono le partite in cui potremmo rivedere il belga in campo secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il quotidiano afferma come l’attaccante azzurro freme per tornare a giocare e provare a conquistare un altro rinnovo di contratto.

Mertens è di fatto in scadenza a giugno 2022 ma il Napoli potrebbe far scattare l’opzione per il terzo anno nel caso ritenesse che il belga lo meriti.