CdS – La Juventus dovrà affrontare più problematiche del Napoli”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano, che ha rilasciato dichiarazioni in merito alla partita di sabato tra Napoli e Juventus. Ecco quanto detto:

‘‘Secondo me era meglio affrontare la Juventus prima della sosta. La squadra di Allegri è sempre imprevedibile, nonostante abbia tantissimi problemi. Tali nascono dal fatto che la Juventus troverà molti dei suoi titolari, impegnati con le rispettive nazionali, come Dybala o Alex Sandro all’ultimo minuto. Questo potrebbe favorire il Napoli che ha molti dei suoi giocatori che avranno qualche giorno di riposo in più”.