CdS – I retroscena della trattativa tra Napoli e Milan per Ounas

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla trattativa tra Napoli e Milan per Adam Ounas, che alla fine ha scelto l’azzurro. Infatti, come riportato dal quotidiano, Maldini ha chiamato Giuntoli l’ultimo giorno di mercato: “Venti milioni e l’affare si può chiudere. Divagazioni, riflessioni, l’ennesima tentazione – il Milan con quella sua bacheca nella quale servirebbe un navigatore satellitare per orientarsi – e di nuovo Spalletti, che però la sapeva lunga: aveva parlato con Ounas, toccando le corde giuste, e pure quell’eco s’era spenta”