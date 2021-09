CdS – Assemblea ECA: mancano Juventus, Barcellona e Real Madrid

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’assemblea ECA che si terrà in questi giorni e alla questione Superlega. Infatti, come riportato dal quotidiano, la Juventus, il Barcellona e il Real Madrid non parteciperanno: “L’assemblea generale dell’Eca di oggi e domani si svolgerà in un lussuoso hotel sul lago di Ginevra senza la Juventus, il Real Madrid e il Barcellona. I bianconeri e le due grandi di Spagna non hanno rinunciato al progetto di costruire una Superlega e di conseguenza non sono state riaccolte dall’associazione che raggruppa circa 250 club europei. Ci saranno, invece, l’Inter, il Milan, l’Atletico Madrid e le 6 inglesi che hanno lasciato in fretta il progetto della Superlega e sono state “perdonate” prima dall’Uefa e poi dall’Eca”