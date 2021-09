CdS – Anche Demme e Ghoulam vogliono rientrare per il Cagliari!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita tra Napoli e Cagliari e a Demme e Ghoulam. Infatti, come riportato dal quotidiano, i due rientreranno (come Mertens) proprio contro i sardi: “Ma intanto, senza che ci siano calendari a cui aggrapparsi e né tabelle di marcia da seguire, perché è chiaro che con il fisico non si può essere padroni del proprio destino, val la pena convocare gli amici a casa propria, al «Maradona», in quel giardino che appartiene ad ognuno di loro – anche a Demme e a Ghoulam, ci mancherebbe e sognare di allestire un mega party proprio per quella sera, quella nella quale sfileranno vie le tenebre e pure le paure e del passato non rimarranno neanche le ombre. Con Napoli-Cagliari, si può far finta che sia stato riaperto il mercato”