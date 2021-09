Cds – Giordano: “Ounas ha buttato via troppo tempo, ora dipende solo da lui”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista.

“Ribery? Non so cosa possa dare alla Salernitana dal punto di vista calcistico, forse nemmeno lui lo sa. Però è un colpo sensazionale, il colpo della storia del calcio a Salerno. Ribery è un giocatore del quale sei costretto a innamorarti dalla prima finta.

Napoli-Juventus? A caldo, sarebbe stato sicuramente preferibile affrontare la Juve prima della sosta. Impossibile fidarsi della Juve e di Allegri ma la squadra ha problemi e non fa piacere sapere che McKennie è stato escluso dalla partita con la Nazionale per aver violato il protocollo anti-COVID-19. Avrà più problemi la Juventus del Napoli perché troverà solo all’ultimo momento Dybala, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Bentancur.

Napoli-Benevento? Ci sono dei ragazzi sotto osservazione, mi aspetto qualcosa da Ounas perché dipende soltanto da lui, ha buttato via degli anni ma per fortuna è ancora un ragazzino. Nella sua esperienza napoletana ha trovato davanti a sé una squadra fortissima, di cui spesso non ci si rendeva conto. Non era facile per un ragazzo di 21 anni imporsi con davanti Callejon, Insigne, Mertens e Milik. Questo è il suo anno. Il giorno in cui smetterà di essere riconosciuto per quello che deve spaccare le partite in corse vorrà dire che sarà diventato un grande giocatore, questo è il prossimo step. Altrimenti diventa sempre un limite”.