Questa sera alle 20:45 al St. Jakob Park di Basilea si giocherà Svizzera Italia, partita valida per le Qualificazioni Mondiali 2022.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Italia scenderà in campo con Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri in difesa, Barella, Jorginho, Verratti dietro a Chiesa, Immobile ed Insigne. In campo ci saranno 5 protagonisti di Napoli Juventus della prossima giornata di campionato.