Stando a quanto svelato da ‘The Sun‘ pare che non sia iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Fabio Paratici al Tottenham. Il nuovo dirigente degli Spurs infatti pare che abbia più volte messo in imbarazzo la panchina del club londinese. Grida contro arbitro e squadra, un comportamento non molto ‘british’ che ha fatto storcere il naso ai calciatori, non proprio contenti della situazione.