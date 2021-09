Svizzera-Italia, si rivedono Chiellini e Di Lorenzo: la probabile formazione

Questa sera ci sarà Svizzera-Italia, gara importantissima valevole per la qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022. Gli azzurri di Roberto Mancini, dopo il pareggio in casa contro la Bulgaria, devono assolutamente uscire imbattuti da questa partita se non vogliono compromettere il primo posto nel girone, che con una vittoria sarebbe quasi del tutto blindato. Secondo Sky Sport, la formazione che dovrebbe scendere in campo dovrebbe essere quasi la stessa vista contro i bulgari, ma con due o tre differenze: Di Lorenzo al posto di Florenzi, Chiellini al posto di Acerbi e Locatelli che in questo momento sembrerebbe essere in vantaggio su Verratti a centrocampo. Per il resto, Mancini si affiderà ancora a Jorginho e Barella e al tridente formato da Chiesa, Immobile e Insigne.