Finisce 0-0 il match tra Svizzera e Italia valido per la qualificazione dei mondiali in Qatar. Gli azzurri che ci hanno provato a portare il risultato in vantaggio rendendosi più volte pericolosi, fallendo anche un rigore. Secondo pareggio di fila, quello della squadra di Mancini, dopo l’1-1 con la Bulgaria. Nonostante tutto gli azzurri guidano il gruppo C con 11 punti e punta il match di mercoledì 8 settembre contro la Lituania.